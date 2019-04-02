Стали известны литературные предпочтения жителей Сургута

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два тендера на поставку книг для городских библиотек проводит администрация Сургута с 28 марта по 11 апреля. Всего планируется закупить 390 позиций, в основном - классическая и современная литература.

По данным salestech-платформы ОТС.ru, стартовая цена тендеров составляет 486 тыс. 900 рублей и 500 тыс. рублей. По прогнозам системы искусственного интеллекта вероятно снижение цены на 10%. Как рассказал аналитик ОТС.ру Андрей Маклаков, литературные запросы жителей Ханты-Мансийского автономного округа отличаются от среднероссийских.

"Список книг для жителей Югры несколько отличается от перечня изданий, которые заказывают библиотеки других российских регионов. Сургутяне предпочитают качественную художественную и научную литературу, игнорируя книги по личностному росту и саморазвитию", - уточнил он.

Среди книг как классика – Пушкин, Чехов, Достоевский, так и современная литература - сборники Людмилы Улицкой и Линор Горалик.