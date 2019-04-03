В Тюмени стартовала олимпиада по нейрохирургии на приз губернатора

| Фото: fcn-tmn.ru | Фото: fcn-tmn.ru

46 студентов из России и Казахстана примут участие в Международной студенческой олимпиаде по нейрохирургии на приз губернатора, которую проводит второй год подряд Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени.

Среди них и выпускники Тюменского государственного медицинского университета, те, кто мечтает стать врачом-нейрохирургом. Соревнования пройдут 3 и 4 апреля на разных площадках ФЦН, в составе жюри – авторитетные врачи-практики.

"Мы уделяем этому проекту большое значение, потому что отечественной нейрохирургии нужны высококлассные кадры. Олимпиаду я называю социальным лифтом в нашу профессию. Хочу поблагодарить руководство Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и правительство Тюменской области. Благодаря заинтересованности и поддержке губернатора региона Александра Моора у победителей появляется возможность бесплатно обучаться на кафедре нейрохирургии Первого медицинского университета", – рассказал председатель оргкомитета олимпиады, д.м.н., профессор, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, заведующий кафедрой Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.

Студенческая олимпиада – это реальный шанс попасть на бесплатное обучение на кафедру нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Призовых мест три, но прежде чем определятся победители, участникам предстоят сложные теоретические и практические испытания. Нейроанатомия, оперативная нейрохирургия, диагностика, знания медицинского английского языка — всем этим необходимо в совершенстве владеть конкурсантам. Набравшие наибольшее количество баллов пройдут во второй тур олимпиады и будут допущены к практической части. По мнению членов жюри, это самый сложный этап.

Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор Сергей Дыдыкин, который выступает сопредседателем оргкомитета олимпиады, подчеркнул: "Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени имеет хорошую нейрохирургическую базу, где есть все необходимое для работы и обучения. В прошлом году я также был членом жюри на олимпиаде, видел, какой мощный обучающий стимул получают ребята, как правило, все они становятся нейрохирургами. Важно в их возрасте равняться на учителей, видеть маяки". Он отметил, что в европейских странах студенты не получают практических навыков, пока не станут дипломированными специалистами. В России у молодых людей такая возможность есть.

Александр Моор не раз подчеркивал уникальность Федерального центра нейрохирургии. "Когда смотришь, какие операции выполняет команда специалистов, какие технологии они применяют и каких результатов добиваются, восхищаешься их мастерством. Уверен, достижения центра прославят тюменскую медицину и станут стимулом для развития системы здравоохранения в целом", – поделился мнением глава региона.