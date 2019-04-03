Названы победители конкурса "ВЗДумай"

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Главный приз − 3D-принтер ZENIT - выиграли учащиеся 1 и 3 классов братья Наум и Яков Корякины из Кирова с проектом "Модульная мультистудия" в финале IV Всероссийского конкурса по 3D-моделированию и 3D-печати "ВЗДумай". Его провел ЦМИТ "ФабЛаб ТюмГУ" в тюменском технопарке, сообщает вуз.

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Призы и подарки конкурса получили авторы 31 проекта. Сертификат на любую технику компании Apple получил Владимир Лукин из Екатеринбурга с моделью компьютерной мышки для людей с ДЦП.

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Организаторы конкурса отметили, что в 2019 году не только значительно выросло количество конкурсантов, но и улучшилось качество работ. Из 140 финалистов больше половины приехали из 103 населенных пунктов, включая Санкт-Петербург, Пермь, Пензу, Ярославль, Самару.

"Радует большое количество иногородних гостей. Присутствует много интересных проектов в медицинской области − пластичные гипсы, импланты, протезы. Есть развивающие игрушки для детей, роботы самого разного назначения. Многие проекты проработаны настолько тщательно, что уже готовы к реализации", − рассказал куратор и эксперт конкурса Владимир Суворов.

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

В аудиториях можно было встретить прототипы роботов, моющих и чистящих пол, подающих напитки и угощения, проводящих экскурсии, транспортирующих грузы и устраивающих поединки.

Медицинские 3D-технологии увеличивают эффективность оказываемой помощи. Ученица 8 класса Анастасия Кудряшова из Самары занимается разработкой протеза руки, значительно снижающего стоимость лечения и повышающего его доступность.

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Студент педиатрического факультета Артемий Шевченко из Санкт-Петербурга презентовал проект применения 3D-печати в детской нейрохирургии. Модель представляет собой распечатанный на 3D-принтере череп, который используется для быстрого и эффективного проведения операции. Лоскуты 3D-модели используются для имплантации части черепа. В целом же применение 3D-технологии значительно упрощает и оптимизирует работу хирургов в операционной, улучшает результаты лечения.

"ВЗДумай" − это прекрасная возможность для тех, кто хочет продвинуться в изучении 3D-печати и ее применении. Это невероятно полезно для всех областей жизни − от промышленности и искусства до медицины", − рассказал Артемий Шевченко.

Напомним, что открытый конкурс "ВЗДумай" проводится ежегодно на протяжении четырех лет и входит в федеральный перечень мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей молодежи.

В 2019 году участники подали 456 заявок. Это существенно больше, чем раньше.