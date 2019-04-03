  • 3 апреля 20193.04.2019среда
  • USD65,4726
    EUR73,3162
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер северо-восточный

Один человек пострадал при пожаре на Дзержинского в Тюмени

Происшествия, 12:18 03 апреля 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

На пожаре на ул. Дзержинского, 34 в Тюмени есть пострадавший. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"Вызов поступил в 11 часов 22 минут. Бригада прибыла на место в 11 часов 29 минут. Дежурство скорой продолжается. На данный момент есть одно обращение за помощью — по предварительным данным, с ожогом руки", — рассказала Александра Малыгина.

Сейчас огнеборцы борются с сильным пожаром, который возник в доме XIX века на ул. Дзержинского. Двухэтажное здание принадлежало мещанке Рубцовой. В наши дни в нем находилась реставрационная мастерская Вадима и Святослава Шитовых.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дом , МЧС , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:18 03.04.2019Один человек пострадал при пожаре на Дзержинского в Тюмени
11:58 03.04.2019В Тюмени горит дом XIX века на улице Дзержинского
10:19 03.04.2019В Новом Уренгое осудят свидетеля вербовки в террористы
08:51 03.04.2019В Голышмановском районе пьяный напал с ножом на семью соседа