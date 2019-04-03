Один человек пострадал при пожаре на Дзержинского в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

На пожаре на ул. Дзержинского, 34 в Тюмени есть пострадавший. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"Вызов поступил в 11 часов 22 минут. Бригада прибыла на место в 11 часов 29 минут. Дежурство скорой продолжается. На данный момент есть одно обращение за помощью — по предварительным данным, с ожогом руки", — рассказала Александра Малыгина.

Сейчас огнеборцы борются с сильным пожаром, который возник в доме XIX века на ул. Дзержинского. Двухэтажное здание принадлежало мещанке Рубцовой. В наши дни в нем находилась реставрационная мастерская Вадима и Святослава Шитовых.

Инна Пахомова