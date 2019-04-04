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Автоквест в Салехарде посвятят Году театра

Общество, 11:25 04 апреля 2019

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Автоквест "Антракта не будет!" в Салехарде посвятят Году театра. Мероприятие проведет 13 апреля Национальная библиотека Ямала совместно с МВД города, сообщает ИА "Север-пресс".

Несколько часов участники квеста будут отгадывать загадки, расшифровывать послания, искать коды и "тайные" места на карте города. Победит команда, которая быстрее других выполнит все задания за минимальное время, не нарушив правила игры и правила дорожного движения.

Командную заявку на квест "Антракта не будет!" принимают в Национальной библиотеке Ямала до 12 апреля. Принять участие в игре может любой желающий, возраст участников не ограничен. Победителей ждут памятные подарки.

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# Год театра , квест , Салехард

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