Тобольский таксист ограбил пассажиров из мести

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Водителя такси и его подельника, подозреваемых в разбойном нападении, задержали полицейские в Тобольске, сообщает УМВД Тюменской области.

В дежурную полиции Тобольска поступило сообщение о нападении на четырех человек на автодороге Тобольск - Вагай. Правоохранители установили, что один из подозреваемых работает в службе такси. Накануне он получил заказ на перевозку четырех человек, но, приехав в назначенное время, не дождался пассажиров.

Он позвонил заказчику, который сообщил, что пассажиры уже уехали на другом, более комфортабельном автомобиле. Тогда водитель такси решил отомстить обидчикам. В качестве поддержки позвал двоих товарищей.

Догнав машину, на которой уехали пассажиры, они вынудили водителя остановиться. Завязался конфликт и злоумышленники начали избивать пострадавших, но одному из них удалось убежать. Нападавшие стали требовать у мужчин деньги и ценное имущество. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, потерпевшие отдали имеющиеся при них телефоны и наличные. Общая сумма ущерба составила более 74 тыс. рублей.

Двое подозреваемых 1999 и 1998 года рождения уже задержаны, поиск третьего соучастника продолжается. Похищенные телефоны изъяты и будут возвращены владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".