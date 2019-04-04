4 апреля - ясный ветреный день в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс семи пяти градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 4 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясный солнечный день без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня повышенное 762-763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха днем 65-81 %. Небольшие геомагнитные возмущения в течение дня.

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 23 минут. Долгота дня сегодня 13 часов 23 минут.