Ипотека: брать или не брать? Разговор с экспертом

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Один из важнейших жизненных вопросов, который требует взвешенного решения, приобретение жилья. Как разобраться в реалиях рынка жилой недвижимости, на что обратить внимание и как максимально выгодно приобрести желанные квадратные метры, говорим с директором дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иваном Бочарниковым.

- Прошедший 2018 год эксперты ипотечного рынка оценивают как нестандартный и даже рекордный. Каким он был в целом и для Запсибкомбанка в частности?

- 2018 год можно назвать успешным в первую очередь для тех, кто взял ипотеку. Мы наблюдали снижение процентной ставки до рекордно низкой – по данным аналитического центра Русипотека, в среднем она снизилась на один процент - до 9,56% годовых. Наблюдая стабильность цен на недвижимость и снижение ставок, многие жители Тюменской области активно брали ипотеку. В Запсибкомбанке ипотечно-жилищное кредитование – один из ключевых продуктов. За 2018 год практически 5 тыс. 300 семей стали обладателями собственного жилья или земельных участков с участием Запсибкомбанка. Показатель высокий. И этот успех ежегодно подтверждается рейтинговыми агентствами. По итогам декабря 2018 года Запсибкомбанк вошел в Топ-20 банков России по объемам выданных ипотечных средств. В 2019 году мы для себя ставим еще более высокую планку – выдать 13,6 млрд рублей, что при средней сумме ипотеки в 2 млн рублей поможет улучшить жилищные условия примерно 7 тыс. клиентам.

- Планы смелые, но сейчас говорят о возможном удорожании жилья для желающих купить квартиру в ипотеку, это связано и с увеличением НДС, и с повышением ставок после роста ключевой ставки Центробанка. Как в таких условиях вести себя заемщику?

- Предпосылки подорожания жилья есть, повышение НДС может увеличить себестоимость строительных материалов, и застройщик должен принять решение: переложить свои расходы на покупателя или пожертвовать рентабельностью бизнеса. Также у застройщика на уровне законодательства появились обязательства взаимодействовать с покупателями через эскроу-счета. В рамках новой системы банк выступает гарантом для заемщика – участника долевого строительства. Если клиент взял ипотеку, а застройщик не сдал вовремя объект, то заемщик без ущерба для себя может расторгнуть сделку – деньги все это время хранятся в банке на эскроу-счете. С другой стороны, застройщик ранее пользовался средствами покупателя для строительства дома, сейчас по новым требованиям до момента сдачи дома в эксплуатацию он строит либо за счет собственных средств, либо берет кредит в банке. И снова дополнительные расходы могут быть перенесены на стоимость квадратного метра жилья и, соответственно, на потребителя.

- Что бы вы посоветовали в этом случае? Брать ипотеку сейчас?

- При дилемме брать или не брать ипотеку, я советую исходить из собственных потребностей и возможностей. Если назрела необходимость улучшить жилищные условия, и, что важно, стабильный заработок позволяет своевременно вносить платежи, то брать. Конечно, начинать необходимо с консультации специалиста для выбора оптимального решения. Обязательно узнать о специальных программах, которые могут быть доступны для человека. Например, если вы получаете зарплату на карту банка, то можете воспользоваться специальными программами, если вы приобретаете объект недвижимости у партнеров банка – крупных застройщиков, вам также могут быть предложены свои дисконты, как по стоимости жилья, так и по ставке за пользование кредитом.

Кстати сказать, при покупке жилья в ипотеку нельзя не отметить положительный аспект, это я говорю для тех, кто все еще сомневается брать или подождать снижения цен на недвижимость, падение ставок и прочих благоприятных условий. Так, законом предусмотрены налоговые вычеты на приобретаемую недвижимость: 13% можно вернуть через год "живыми" деньгами. Кроме этого, если квартира взята в ипотеку, то можно оформить налоговый вычет и с процентов, уплаченных по ней (с суммы процентов до 3 млн рублей, что немало). Итого максимальная сумма, которую можно вернуть при покупке недвижимости в ипотеку, составляет 650 тыс. рублей.

- Это довольно впечатляющая сумма, можно потратить на ремонт, покупку техники, да и в целом деньги лишними не бывают. Получается, у приобретения жилья в ипотеку больше сильных сторон, чем привыкли считать потребители?

- Да, ипотека – это определенные плюсы и возможности, разработанные специально для людей. Ко всему сказанному могу добавить еще ряд преимуществ программ ПАО "Запсибкомбанк":

· если у вас есть действующий сертификат на материнский капитал, то вы можете использовать его в сумме первого взноса за ипотеку, то есть копить на первый взнос нужно меньше;

· если у вас нет справки 2НДФЛ, чтобы подтвердить свой доход в банке, то вы можете уже сегодня оформить ипотеку по двум документам;

· если мечтаете о доме у моря, например в Сочи, оформите ипотеку под залог имеющейся у вас другой недвижимости или совсем без залога. Наличие офиса Запсибкомбанка в том городе, где вы собираетесь приобретать недвижимость, не обязательно;

· если мечтаете о доме, который построите по собственному проекту, то для вас есть уникальная программа приобретения земли в ипотеку. Купите земельный участок и смело приступайте к реализации своей мечты.

- Как я понимаю, в банке можно найти предложения на все случаи жизни?

- Мы ориентируемся на потребности наших клиентов. В Запсибкомбанке каждый сможет подобрать подходящую для себя программу для покупки новостройки, готового жилья, земельного участка или строительства дома. Если семья уже решилась на покупку жилья в ипотеку, я предлагаю не тянуть, а предпринять очень простые действия: оставить заявку на сайте www.zapsibkombank.ru, прийти в ближайший офис Запсибкомбанка или же в специализированный ипотечный центр ПАО "Запсибкомбанк" по адресу: Тюмень, ул. Республики, 156/1. Решение об оформлении ипотеки принимать, конечно же, клиентам. Но мы их на этом пути готовы всячески поддерживать и консультировать. В этом и состоит наша работа.