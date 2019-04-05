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Жителям Ишима и Приишимья расскажут о прививках

Общество, 14:08 05 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" Консультационный пункт по защите прав потребителей филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах | Фото: ИА "Тюменская линия"

О вакцинопрофилактике расскажут эпидемиологи во время тематической горячей линии, организованной в рамках Европейской недели иммунизации, в Ишиме до 29 апреля.

Специалисты дадут рекомендации по вакцинации против кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекции, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка. Ответят на самые актуальные вопросы по вакцинации.

С начала года в консультационном пункте по защите прав потребителей Ишима проведено 11 тематических горячих линий, в ходе которых 157 потребителям оказаны устные консультации, 35 – посредством электронных средств связи, подготовлено 15 проектов претензий и исковых заявлений.

"В период проведения одной из горячих линий я обратилась в консультационный пункт после приобретения некачественной душевой кабины. Мне помогли составить претензию, но продавец отказал в ее удовлетворении. После чего мне составили исковое заявление и оказали консультационные услуги по ведению дела в суде. Ответчик не стал дожидаться решения суда и вернул мне денежные средства", – поделилась Ирина Родионова.

Консультации можно получить в Ишиме по ул. Ленина, 28 и по телефонам: 8(3452) 567990 доб. 6802, 8 (34556) 4-13-52, 8 (34557) 3-36-31, 8 (34546) 2-74-64.

Соб. инф.

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# вакцинопрофилактика , Ишим , консультации , прививка , Приишимье

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