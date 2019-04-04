Тюменец разместил в Интернете снимки с обнаженной экс-подругой
| Фото: из группы "СУ СК России по Тюменской области" ВКонтакте
Фотографии бывшей сожительницы в обнаженном виде разместил в Сети 28-летний тюменец. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по Тюменской области.
По данным следствия, в марте мужчина разместил на своей странице в социальной сети интимные фотографии бывшей сожительницы без ее согласия. Снимки он также разослал знакомым потерпевшей. После нескольких лет отношений сожители расстались, и таким образом мужчина решил отомстить девушке.
Подозреваемый раскаялся в содеянном. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.