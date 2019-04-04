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Тюменец разместил в Интернете снимки с обнаженной экс-подругой

Происшествия, 18:21 04 апреля 2019

из группы "СУ СК России по Тюменской области" ВКонтакте | Фото: из группы "СУ СК России по Тюменской области" ВКонтакте

Фотографии бывшей сожительницы в обнаженном виде разместил в Сети 28-летний тюменец. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по Тюменской области.

По данным следствия, в марте мужчина разместил на своей странице в социальной сети интимные фотографии бывшей сожительницы без ее согласия. Снимки он также разослал знакомым потерпевшей. После нескольких лет отношений сожители расстались, и таким образом мужчина решил отомстить девушке.

Подозреваемый раскаялся в содеянном. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

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# Интернет , следователи , уголовное дело

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