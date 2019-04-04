Учащиеся Тюменского нефтепроводного колледжа приступили к производственной практике на объектах "Транснефти"

| Фото: АО «Транснефть - Сибирь» | Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

31 учащийся Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа после завершения теоретического курса обучения пройдет производственную практику в подразделениях АО "Транснефть - Сибирь", сообщает пресс-служба компании.

В течение двух с половиной месяцев ребята будут стажироваться по трем профессиям: "слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике", "электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" и "оператор нефтепродуктоперекачивающей станции". Из них 16 человек поступили учиться в колледж по направлению от филиалов АО "Транснефть - Сибирь", остальные – по государственному набору. За каждым из практикантов закреплены наставники из числа высококвалифицированных рабочих или инженерного состава. На время прохождения практики всех обучающиеся обеспечили спецодеждой и, при необходимости, жильем.

Еще 42 практиканта Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа направлены в другие организации системы ПАО "Транснефть", в том числе АО "Транснефть - Дружба", АО "Транснефть - Приволга", АО "Транснефть – Восток", АО "Транснефть – Балтика", АО "Транснефть – Урал", АО "Транснефть – Западная Сибирь".

Производственная практика является одним из главных элементов подготовки квалифицированных рабочих для предприятий нефтепроводного транспорта. Практика проводится по итогам теоретического курса и прохождения промежуточной аттестации. Приобретенные на производстве навыки помогут обучающимся как в написании и защите выпускных квалификационных работ, так и при дальнейшем трудоустройстве (практическая база знаний). После защиты выпускных квалификационных работ молодые люди, успешно прошедшие все этапы обучения, получат дипломы государственного образца.