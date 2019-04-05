5 апреля в Тюмени тепло и солнечно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс восьми градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 5 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясный солнечный день без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1-2 метра в секунду, с порывами до 4 метров в секунду. Усилится он после 20 часов, перейдя на Юго-западное направление.

Атмосферное давление в течение дня повышенное 762-763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха днем 61-76 %. Небольшие геомагнитные возмущения в течение дня, малая геомагнитная буря ожидается к 23 часам.

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 25 минут. Долгота дня сегодня 13 часов 28 минут.