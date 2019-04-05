  • 5 апреля 20195.04.2019пятница
  • USD65,3281
    EUR73,4223
  • В Тюмени 0..-2 С 1 м/с ветер северо-западный

5 апреля в Тюмени тепло и солнечно

Общество, 07:30 05 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс восьми градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 5 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясный солнечный день без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1-2 метра в секунду, с порывами до 4 метров в секунду. Усилится он после 20 часов, перейдя на Юго-западное направление.

Атмосферное давление в течение дня повышенное 762-763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха днем 61-76 %. Небольшие геомагнитные возмущения в течение дня, малая геомагнитная буря ожидается к 23 часам.

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 25 минут. Долгота дня сегодня 13 часов 28 минут.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
07:30 05.04.20195 апреля в Тюмени тепло и солнечно
19:55 04.04.2019Учащиеся Тюменского нефтепроводного колледжа приступили к производственной практике на объектах "Транснефти"
19:43 04.04.2019Тюменский медицинский университет возглавила Ирина Медведева
19:35 04.04.2019Руководитель образовательного центра "Сириус" высоко оценила потенциал Тюменской области