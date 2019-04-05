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Журналисты и "голос тюменских автобусов" прочитают "Тотальный диктант"

Общество, 12:09 05 апреля 2019

из группы "Тотальный диктант" ВКонтакте | Фото: из группы "Тотальный диктант" ВКонтакте

Тюменские теле- и радиоведущие и "голос тюменских автобусов" прочитают "Тотальный диктант", который пройдет в областной столице 13 апреля.

Как сообщают организаторы масштабной акции в Тюмени, это будут местные журналисты. Их имена внесены в список на сайте "Тотального диктанта".

В администрации Тюмени текст прочитает "голос тюменских автобусов", ведущий эфира "Радио-7" Родион Гринберг, а в Тюменской областной думе — ведущая программ телеканала "Тюменское время" Ольга Солоницына.

В Губернаторском зале Информационно-библиотечного центра ТюмГУ текст прочитает ведущий программ телеканала "Тюменское время" Иван Стрижов.

В Институте социально-гуманитарных наук для желающих проверить грамотность откроют сразу несколько аудиторий. В одной из них тюменцы услышат голос ведущего телеканала "Тюменское время" Дмитрия Чашкова. В другой текст диктанта прочитает победитель творческого конкурса чтецов международной конференции "Голос-2018" Союза дикторов Елена Понеделина. Здесь же, в Институте социально-гуманитарных наук, тюменцы будут писать под диктовку доцента кафедры русского языка ТюмГУ Светланы Смысловой.

Со списком мест, на которых можно написать "Тотальный диктант", и именами "чтецов" можно ознакомиться здесь.

Напомним, регистрация на "Тотальный диктант" открылась 3 апреля. В 2019 году автором текста диктанта стал писатель и литературовед Павел Басинский. Он прочтет его в столице диктанта, в этот раз — это Таллин.

Инна Пахомова

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# грамотность , образование , Тотальный диктант

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