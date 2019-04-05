Юные самбисты померяются силами на первенстве области

| Фото: Федерация по самбо Тюменской области | Фото: Федерация по самбо Тюменской области

Первенство Тюменской области по самбо среди девочек и мальчиков 2005-2006 годов рождения пройдет в Легкоатлетическом манеже 7 апреля, сообщают организаторы.

Как рассказал заместитель директора детско-юношеской спортивной школы "Олимпиец" Анатолий Соснин, на участие заявились шесть команд: ДЮСШ "Олимпиец", СДЮСШОР "Центр дзюдо", Нижнетавдинского района, клуба "Самбо 72", Президентского кадетского училища и ДЮСШ "Тура".

Всего около 120 юных спортсменов выступят в десяти весовых категориях: у мальчиков от 35 до 71 кг и выше, у девочек от 34 до 65 кг и выше.

"Соревнования важны для самбистов тем, что это отбор в сборную области. Победители и призеры первенства кроме дипломов и медалей получат путевку на первенство Уральского федерального округа. Оно состоится в Радужном в начале мая", - пояснил Анатолий Соснин.

Ирина Кургузова