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Космонавты выйдут на связь со школьниками во время Гагаринского урока

Общество, 11:58 08 апреля 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Летчики-космонавты с Международной космической станции (МКС) в формате видеообращения будут приветствовать участников Гагаринского урока "Космос – это мы" 12 апреля, сообщает Министерство просвещения РФ.

Гагаринский урок пройдет во всех отделениях Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ". Кроме того, при поддержке Россотрудничества Гагаринский урок состоится в 97 странах мира.

Также в рамках подготовки к проведению мероприятия в помощь преподавателям отделом музейной педагогики Мемориального музея космонавтики Москвы подготовлены информационно-справочные, фото- и видеоматериалы, методические рекомендации о значимых космических датах и юбилеях 2019 года. Их можно найти на сайте.

8 апреля в 17 часов желающие могут присоединиться к видеоконференции, которая состоится в Музее космонавтики с участием российских летчиков-космонавтов. Вещание будет осуществляться на YouTube-канале Мемориального музея космонавтики Москвы.

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# космонавтика , урок , Юрий Гагарин

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