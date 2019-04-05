Персональное место подарят обладателю абонемента тюменской филармонии

Ярмарка абонементов | Фото: ТКТО Ярмарка абонементов | Фото: ТКТО

Фиксированное место на все концерты сезона разыграют среди посетителей Тюменской филармонии 7 апреля в 17 часов 30 минут.

Особым сюрпризом поклонников классической музыки порадовал директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов на открытии весенней ярмарки абонементов сезона 2019/2020.

"В воскресенье в 17 часов 30 минут состоится розыгрыш билетов на фестиваль "Лето в Тобольском кремле". В течение всей ярмарки в органном зале пройдут бесплатные концерты", – рассказал Андрей Чувашов.

Открылась весенняя ярмарка 5 апреля часовым концертом романса. В 14 часов в органном зале на встрече со слушателями Андрей Чувашов подробнее расскажет о предстоящем сезоне и деятельности тюменских коллективов, ответит на вопросы слушателей.

6 апреля в 11 часов выступит концертная группа тюменской филармонии. В 12 часов 30 минут концерт презентуют программу для детей и школьников "Путешествие в музыкальный театр" и "Чему учат в школе".

Уже 10 лет бывает на ярмарках тюменка Зоя Макарова. Поклонница Хоровой капеллы, ансамбля "Зори Сибири" и Тюменского филармонического оркестра в этом сезоне посетила 37 концертов. А на будущий приобрела четыре абонемента.

В перечне филармонии 25 абонементов, которые на ярмарке можно купить со скидкой до 25%. Помимо традиционных предложений в новом сезоне зрители могут составить для себя личный абонемент и получить скидку 25% при покупке девяти концертов, 20% – при покупке 5-8 концертов.

На весенней ярмарке стартовала продажа билетов на фестиваль "Лето в Тобольском кремле", который пройдет в Тобольске 6 июля. В 2019 году вместе с Тюменским филармоническим оркестром и Хоровой капеллой выступят солисты Академии молодых певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой.

Весенняя ярмарка в тюменской филармонии работает 5, 6 и 7 апреля с 10 до 20 часов в фойе первого этажа, вход свободный. Телефон для справок: 68-77-77.