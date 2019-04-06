Тюмень примет чемпионат России по таксидермии

В Тюмени пройдет чемпионат России и СНГ по таксидермии. Заявки на участие подали уже более 40 человек. Призовой фонд чемпионата составляет 200 тыс. рублей, сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Чемпионат пройдет с 24 по 28 апреля на площадке специализированной выставки "Туризм, Спорт, Отдых. Охота и Рыбалка".

Победителей определят в трех категориях: мастера, профессионалы и новички. Оценивать работы участников чемпионата будут известные судьи, мастера, победители мировых и европейских соревнований. Главный судья - Александр Соколов, призер Чемпионатов России, Мира и Европы.

Заявку можно подать организаторам на электронную почту tvfaunasibiri@mail.ru. Ознакомиться с более подробной информацией о чемпионате можно в официальной группе мероприятия ВКонтакте https://vk.com/tyumen2019.