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Фестиваль туристов и путешественников "Одиссея" пройдет в Тюмени

Общество, 09:35 06 апреля 2019

Фестиваль туристов и путешественников "Одиссея" пройдет тюменском центре "Аванпост", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

В 2019 году он пройдет в формате палаточного лагеря для всех желающих со спортивными состязаниями и мастер-классами. Ожидается участие более 1 тыс. человек, так как это юбилейный, 25-ый фестиваль и впервые он будет проходить в черте города.

За три дня любой желающий может попробовать все виды туризма и испытать свои силы. На фестивале будут представлены спортивное ориентирование, спортивный туризм, водный туризм, скалолазание, альпинизм, параклаймбинг, туризм для самых маленьких.

Мероприятие будет проходить в областном детско-юношеском центре "Аванпост" 24-26 мая. Справки по телефону: 89199565400 (Загорнян Юлия Олеговна).

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# туризм , центр Аванпост

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