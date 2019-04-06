Фестиваль туристов и путешественников "Одиссея" пройдет в Тюмени

Фестиваль туристов и путешественников "Одиссея" пройдет тюменском центре "Аванпост", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

В 2019 году он пройдет в формате палаточного лагеря для всех желающих со спортивными состязаниями и мастер-классами. Ожидается участие более 1 тыс. человек, так как это юбилейный, 25-ый фестиваль и впервые он будет проходить в черте города.

За три дня любой желающий может попробовать все виды туризма и испытать свои силы. На фестивале будут представлены спортивное ориентирование, спортивный туризм, водный туризм, скалолазание, альпинизм, параклаймбинг, туризм для самых маленьких.

Мероприятие будет проходить в областном детско-юношеском центре "Аванпост" 24-26 мая. Справки по телефону: 89199565400 (Загорнян Юлия Олеговна).