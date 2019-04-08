  • 8 апреля 20198.04.2019понедельник
  • USD65,4072
    EUR73,4392
  • В Тюмени 14..16 С 7 м/с ветер южный

Теплую неделю обещают синоптики тюменцам

Общество, 07:30 08 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До +16 градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 8 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясный солнечный день без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Особенно сильным он будет днем, с 14 до 17 часов.

Атмосферное давление в течение дня 758-761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 45-74 %. Небольшие геомагнитные возмущения в течение дня, слабая геомагнитная буря ожидается с 11 до 13 часов.

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 31 минуту. Долгота дня сегодня 13 часов 42 минут.

Согласно прогнозу погоды на неделю, с 8 по 13 апреля в областном центре будет тепло, средняя температура днем +17 градусов. В воскресенье ожидается похолодание до плюс пяти градусов, которое будет сопровождаться осадками.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:29 08.04.2019Конкурс "Чучело огородное" стартовал в Ялуторовске
07:30 08.04.2019Теплую неделю обещают синоптики тюменцам
20:06 07.04.2019Портал "Тюмень - наш дом" поможет горожанам справиться с талыми водами
18:54 07.04.2019Сценарий тюменского режиссера победил на кинематографическом конкурсе