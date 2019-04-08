Теплую неделю обещают синоптики тюменцам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До +16 градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 8 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясный солнечный день без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Особенно сильным он будет днем, с 14 до 17 часов.

Атмосферное давление в течение дня 758-761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 45-74 %. Небольшие геомагнитные возмущения в течение дня, слабая геомагнитная буря ожидается с 11 до 13 часов.

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 31 минуту. Долгота дня сегодня 13 часов 42 минут.

Согласно прогнозу погоды на неделю, с 8 по 13 апреля в областном центре будет тепло, средняя температура днем +17 градусов. В воскресенье ожидается похолодание до плюс пяти градусов, которое будет сопровождаться осадками.