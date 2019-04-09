В клубе "Живое слово" будут читать Евгения Евтушенко

| Фото: Научная библиотека ТГИК во ВКонтакте | Фото: Научная библиотека ТГИК во ВКонтакте

Стихи Евгения Евтушенко будут читать участники клуба "Живое слово" в читальном зале научной библиотеки ТГИК 10 апреля, начало в 13 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Литературный клуб "Живое слово" представит творчество известного прозаика и поэта, сценариста, режиссера, публициста, чтеца-оратора, актера Евгения Евтушенко.

Литературный клуб "Живое слово" возник в 2011 году, как своеобразный и своевременный волонтер, поставивший перед собой задачу: вызвать дополнительный интерес общества к творческому наследию классиков русской литературы. На своих встречах литклубовцы знакомят публику с биографией, произведениями, стихами художников слова, не отступая от идеалов гуманизма и общечеловеческих ценностей.

Основу коллектива составили люди разных профессий, объединенные одними взглядами, любовью к классической литературе.

На счету "Живого слова" немало литературно – музыкальных композиций о жизни и творчестве знаменитых писателей и поэтов – А. С. Грибоедова, А. А. Дементьева, С.А. Есенина, П. П. Ершова и многих других ярких представителей отечественной литературы. Выступления клуба можно видеть в общеобразовательных школах, библиотеках, Домах культуры.

В 2018 году литературный клуб "Живое слово" стал лауреатом второй степени городского конкурса "Рубиновый микрофон".