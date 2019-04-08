Названы самые поющие школы Тюмени

| Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонакте

Хор "Планета детства" гимназии № 1 занял первое место на городском фестивале песен "Самая поющая школа", сообщает департамент образования Тюмени.

На музыкальном ринге встретились 27 вокальных коллективов школ города. Каждая команда исполнила по два произведения. На муниципальном этапе фестиваля за победу боролись не только сборные школьные коллективы, но и отдельные классы. Число участников школьного хорового фестиваля растет с каждым годом, а выступления становятся профессиональнее и ярче.

В числе победителей также хор Allegro гимназии № 16, коллектив "Ассорти" лицея № 34, учащиеся вторых классов школы № 92 и воспитанницы Тюменской православной гимназии.

Теперь этим тюменским командам предстоит отстаивать честь города на областном этапе фестиваля "Самая поющая школа".