  • 8 апреля 20198.04.2019понедельник
  • USD65,4072
    EUR73,4392
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер юго-западный

Названы самые поющие школы Тюмени

Общество, 17:05 08 апреля 2019

группа "Тюмень - наш дом" ВКонакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонакте

Хор "Планета детства" гимназии № 1 занял первое место на городском фестивале песен "Самая поющая школа", сообщает департамент образования Тюмени.

На музыкальном ринге встретились 27 вокальных коллективов школ города. Каждая команда исполнила по два произведения. На муниципальном этапе фестиваля за победу боролись не только сборные школьные коллективы, но и отдельные классы. Число участников школьного хорового фестиваля растет с каждым годом, а выступления становятся профессиональнее и ярче.

В числе победителей также хор Allegro гимназии № 16, коллектив "Ассорти" лицея № 34, учащиеся вторых классов школы № 92 и воспитанницы Тюменской православной гимназии.

Теперь этим тюменским командам предстоит отстаивать честь города на областном этапе фестиваля "Самая поющая школа".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вокальное искусство , конкурсы , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 08.04.2019Названы самые поющие школы Тюмени
16:54 08.04.2019Почти шестьдесят тюменцев пришли на книжный своп в "Мурку и Ваську"
16:43 08.04.2019В Тюмени стартовал конкурс для добрых и активных людей "Социальная звезда-2019"
16:32 08.04.2019Победителей областного конкурса "Питание и здоровье" наградили в Тюмени