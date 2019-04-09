На конкурс "Мир! Человек! Красота!" поступило более тысячи заявок

| Фото: информационно-аналитический отдел департамента по спорту и молодежной политике fдминистрации Тюмени | Фото: информационно-аналитический отдел департамента по спорту и молодежной политике fдминистрации Тюмени

Более 1 тыс. человек заявились на участие во II областном конкурсе художественного чтения, камерной вокальной музыки, изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Мир! Человек! Мечта!", который пройдет в центре эстетического воспитания детей "В доме Буркова" (ул. Дзержинского, 30) с 12 по 20 апреля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Организаторам поступило более 490 заявок. Ребята и взрослые представят свои таланты в восьми номинациях с распределением по возрастным категориям: 4-7 лет, 8-12 лет, 13-17 лет и старше 18 лет.

Самому юному участнику конкурса всего 3,5 года, а взрослому – 91 год.

Больше всего номеров заявлено в номинации "Художественное чтение поэзии": 218 номеров (220 человек). 35 коллективов заявились в номинации "Театр малых форм" (335 человек). 50 заявок поступило на "Камерную вокальную музыку" (233 человека). Участники с ограниченными возможностями здоровья представят свое мастерство в номинации "Мир! Человек! Мечта! - Без границ". От них пришло 60 заявок.

В 2019 году в конкурсе появились новые номинации "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное искусство". Материалы этих участников представят на онлайн-выставке, которую запустят 12 апреля.