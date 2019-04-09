В Югре возбуждено уголовное дело за незаконное использование паспортных данных
Факт внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице установили сотрудники Ханты-Мансийской таможни во время проведения мероприятий, направленных на пресечение деятельности фирм-однодневок.
Как сообщает пресс-служба таможни, группа лиц незаконным путем получила паспортные данные гражданина РФ, которые без его согласия представила для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц как о руководителе организации.
Ханты-Мансийская таможня возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ. Проводится предварительное расследование.
"На территории Югры участились случаи использования документов граждан (как за денежное вознаграждение, так и обманным путем) для образования юридического лица для совершения впоследствии незаконной деятельности - отметил замначальника Ханты-Мансийской таможни Алексей Русанов. - Данные действия являются уголовно-наказуемым деянием, влекут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ".
Санкция ч. 2 ст. 173.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет.