В ТИУ ждут работы на конкурс инженерного 3D-моделирования

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Прием работ на конкурс инженерного творчества "Будущие асы цифрового машиностроения 2019" открыт в ТИУ. Конкурс поддерживает "Росатом", сообщает пресс-служба опорного вуза.

Как отмечают в вузе, конкурс - отличная возможность не только проявить себя в искусстве 3D-моделирования, но и познакомиться с будущими работодателями.

На конкурс принимают сборочные трехмерные модели изделий, выполненные в любой из систем КОМПАС-3D для учебного и домашнего использования; проекты создания 3D-моделей и их изготовления на 3D-принтере; трехмерные модели деталей, выполненные в системе КОМПАС-3D LT.

Принять участие в конкурсе могут студенты и школьники, использующие учебные и домашние версии программное обеспечение АСКОН, а также команды учебных заведений.

Подать заявку на участие может преподаватель, студент или школьник лично. Формат участия в конкурсе — заочный. Ознакомиться с правилами конкурса и отправить свою работу можно по нашей ссылке.