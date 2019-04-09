Тюменские футболисты завоевали серебро в Сочи

| Фото: из архива турнира «Кубок HOPES CUP» | Фото: из архива турнира «Кубок HOPES CUP»

Воспитанники футбольного клуба "Тюмень" заняли второе место в турнире "Кубок HOPES CUP", который завершился в Сочи, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

В этих соревнованиях участвовали 16 коллективов, собранных из ребят 2005 года рождения. Тюменцы на первом этапе с одинаковым счетом 1:0 переиграли сверстников из "Химок" и команды "Академии футбола Краснодарского края". Матч с "Ротором" из Волгограда сибиряки завершили вничью 1:1. Эти результаты позволили тюменцам продолжить борьбу за главный трофей.

В четвертьфинале ребята по пенальти обыграли первую команду "Академии футбола Краснодарского края" (основное время – 0:0), а затем благодаря точным ударам Ивана Бурцева и Николая Водилова взяли верх над "Анжи" из Махачкалы – 2:1.

В главном матче турнира юные тюменцы проиграли "Академии Коноплёва" из Тольятти – 1:2. Бронза - в активе "Анжи". Махачкалинцы в матче за третье место победили "Краснодар" – 1:0.