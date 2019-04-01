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Физико-математическая школа Тюменской области ждет новобранцев

Общество, 08:42 10 апреля 2019

изико-математической школы Тюменской области | Фото: изико-математической школы Тюменской области

Прием заявлений от поступающих начался в Физико-математической школе Тюменской области. В 2019 году ждут будущих учеников пятого, шестого, седьмого, восьмого и 10 классов.

Поступающие в седьмой и восьмой классы могут выбрать физико-математическое и биохимическое направление. У поступающих в 10 класс есть возможность также поступить на третий, информационно-технологический профиль.

Заявления и копии документов можно подать в режиме онлайн, отправив на электронную почту fmschool72@mail.ru и указав в теме письма "На конкурс 2019" или по субботам с 10 до 14 часов по адресу: Тюмень, ул. 30 лет Победы, 102. Иногородним предоставляется общежитие.

Для поступления необходимо пройти вступительные испытания. Больше информации - в разделе "Поступающим" на сайте школы.

Дарья Казакова

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# одаренные школьники , поступление , Физико-математическая школа Тюменской области

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