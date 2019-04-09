Тюменские самбисты 14-15 лет разыграли награды первенстве области

| Фото: Федерация самбо города Тюмени во Вконтакте | Фото: Федерация самбо города Тюмени во Вконтакте

45 наград разыграли на первенстве Тюменской области по самбо среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения в Легкоатлетическом манеже 7 апреля, сообщают организаторы.

В соревнованиях принял участие 101 спортсмен из девяти команд. Самыми результативными на первенстве оказались воспитанники ДЮСШ "Тура" – из 15 медалей за первые места они забрали треть. Их обладателями в своих весовых категориях стали Диана Коновалова, Екатерина Мохирева, Ксения Казанцева, Владислав Кугаевский, Артем Зубяк.

Как рассказал руководитель регионального отделения Всероссийской федерации самбо Николай Мыцик, областное первенство в этой возрастной категории проходило впервые. "В рамках возрождения нашего национального вида спорта в регионе это уже вторые соревнования – 3 марта первенство Тюменской области выявило сильнейших среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения".

По его словам, ребята из числа призеров отправятся в составе сборной области на первенство Уральского федерального округа, которое пройдет в начале мая в Югре. Помимо этого по итогам прошедших 7 апреля боев 14 юных самбистов отобраны для участия в турнире на кубок полномочного представителя президента России в УФО среди юношей и девушек, который запланирован в Тюмени на сентябрь 2019 года.

Первенство важно не только как возможность попасть на соревнования более высокого уровня, но и как поверка мастерства и силы духа, такое мнение выразил тренер тюменской ДЮСШ "Олимпиец", мастер порта по самбо Сергей Полынских. "Среди моих воспитанников около 40 ребят, которые занимаются всерьез и работают на результат, остальные пока подрастают. Такие большие соревнования нужны всем. Можно отрабатывать приемы на тренировках, постоянно заниматься, но любое выступление на состязаниях имеет эмоциональную составляющую. Ребята учатся правильно настроиться на бой, справиться с волнением, ответственностью перед собой, болельщиками, переживать поражение, видеть свои ошибки и слабые стороны", - поделился он.

Ирина Кургузова