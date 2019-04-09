В Тобольске задержали молодого человека, напавшего на пенсионерку

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку задержали в Тобольске, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть тобольской полиции. Женщина 1951 года рождения пояснила, что неизвестный ударил ее по голове и выхватил сумку. Ущерб потерпевшей составил более 13 тыс. рублей.

На место происшествия выехали патрулирующие в городе наряды. По составленной ориентировке в отдел полиции доставляли мужчин, схожих по приметам.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность молодого человека 1996 г. р. к совершенному разбойному нападению, который был доставлен в отдел полиции группой задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Безработный, неоднократно судимый злоумышленник решил похитить у пенсионерки сумку. Он взял палку и ударил женщину по голове. Она упала на землю и хотела оказать сопротивление, но молодой человек ударил ее еще раз и выхватил сумку. Пенсионерка успела добежать до подруги и вызвать полицию.

Задержанный признал вину. Похищенное вернут законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия". Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.