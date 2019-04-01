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В больнице Югорска обнаружили крупную партию просроченных продуктов

Происшествия, 08:29 10 апреля 2019

t-l.ru

Информацию о хранении просроченного детского питания в складских помещениях больницы проверяют следователи в Югорске, сообщает управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Межрайонный следственный отдел по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) по факту обнаружения в помещениях югорской городской больницы большой партии детского питания с истекшим сроком годности.

По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников медучреждения вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей при формировании заказа и осуществлении закупки детского питания в 2018 году не учли детское питание, закупленное в 2017 году. В результате указанных действий детское питание, приобретенное в 2017 году, не было реализовано, и сроки его годности истекли.

Следователи установят причины произошедшего, дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц из числа работников больницы, ответственных за формирование заказов на поставку детского питания в 2017-2018 годах, проверят соблюдение работниками учреждения норм и требований постановления правительства округа, регламентирующего порядок закупки, хранения и утилизации продуктов питания детей первых трех лет жизни.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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# детское питание , прокуратура , следователи , следственный комитет , Югорск

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