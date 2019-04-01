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Водителя, который уехал с места ДТП в Тюмени, нашли

Происшествия, 13:29 10 апреля 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автоинспекторы нашли 48-летнего водителя иномарки, скрывшегося с места ДТП, которое произошло на ул. Мельникайте в Тюмени 6 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло в 19 часов 40 минут 6 апреля на ул. Мельникайте, 2 — недалеко от перекрестка с ул. Дружбы. По предварительным данным, стараясь проехать быстрее по узкой дороге, водитель автомобиля KIA попытался объехать слева "Ладу" 12-й модели, прижимая ее к обочине. Произошло столкновение. В результате пострадала 23-летняя пассажирка "Лады". С места ДТП иномарка скрылась. Пассажир "Лады" запомнил, что это был автомобиль такси и его марку.

Автоинспекторы установили KIA с характерными повреждениями по камерам фотовидеофиксации ПДД. “Перед процедурой сопоставления обоих автомобилей по повреждениям водитель и владелец иномарки, не пожалев автомобиль, затерли следы соприкосновения с "Ладой" отверткой, чтобы повреждения не сошлись. Это не помогло”, — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Водителя KIA за оставление места ДТП привлекли к административной ответственности. Он лишен права управления транспортом на один год.

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# авария , Госавтоинспекция , ДТП , инспекторы ДПС

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