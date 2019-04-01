Фруктам и овощам тюменцы предпочитают сахар

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области едят много сладкого и мало овощей и фруктов, проанализировали специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Сравнительный анализ ведомства данных за 2016 и 2017 годы показал, что уровень потребления овощей и бахчевых значительно ниже нормы. В среднем один житель Тюменской области за год должен потреблять 140 кг овощей и бахчевых. Однако в 2017 году тюменец съел только 105 кг этих продуктов. Картофеля едят почти на треть меньше, чем нужно. Вместо положенных 100 кг фруктов и ягод тюменский житель съедает только 81 кг в год.

Близко к норме потребление яиц, молока и молочных продуктов. Снизилось, но выше положенного уровня, потребление рыбы и рыбопродуктов, сахара, хлебных и мясных продуктов. Причем тюменский житель за год съедает на 15 кг сахара больше, чем нужно: в среднем тюменец употребил 38,9 кг в 2017 году при норме 24 кг. Почти на 20 кг превышает должный ежегодный показатель потребления хлеба (96 кг). На 45 кг превышает годовую норму потребления мяса и мясопродуктов (73 кг).

Роспотребнадзор напоминает, что избыточное потребление хлеба и хлебных продуктов, сахара может стать причиной нарушения обмена веществ и ожирения, а также служит фактором риска развития сахарного диабета.

Ирина Ромашкина