Тюменские студотрядовцы поделятся опытом с коллегами УФО

| Фото: Тюменский областной студенческий отряд во ВКонтакте | Фото: Тюменский областной студенческий отряд во ВКонтакте

31 представитель Тюменской области примет участие в школе руководителей штабов студенческих отрядов УФО. Слет, который пройдет в Ноябрьске с 12 по 14 апреля, соберет 150 человек из ЯНАО, Югры, Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

Для представителей студотрядов пройдут тренинги и лекции, связанные с вопросами лидерства и конфликтологии, охраной труда, они обучатся вести деловые переговоры. Их проведут бизнес-тренеры, психологи и эксперты в области социальных коммуникаций. После обучения состоится итоговое тестирование, при успешной сдаче участники получат аттестационный сертификат.

"В составе нашей делегации - представители областного штаба студотрядов и руководители штабов студенческих отрядов образовательных организаций из Тюмени и Тобольска. Они узнают, как организовать новые отряды, повысить личную эффективность, о возможностях участия в городских мероприятиях. Школа должна стать для ребят толчком к личному развитию, а также помочь качественно подготовить свои отряды к летнему трудовому семестру", - уточнила комиссар окружного штаба студенческих отрядов УФО Елена Доценко.

В рамках школы состоится видеоконференция с командиром Центрального штаба общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" Михаилом Киселевым. Спикерами школы станут комиссар Центрального штаба Мария Корнилова, руководитель Центра социального творчества и туризма "Искра" Григорий Кудашов, старший партнер Агентства стратегических инновационных технологий, координатор образовательных программ Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания Виктор Буртный, комиссар окружного штаба студенческих отрядов УрФО Елена Доценко.

"Я поделюсь опытом организации мероприятий штабами студенческих отрядов образовательных организаций. Расскажу о взаимодействии с администрацией вуза, о написании сценария, об использовании на мероприятиях российской символики, - отметила Елена Доценко. - Встреча в Ноябрьске позволит увидеться с коллегами из северных регионов, наметить и скоординировать планы развития. Думаю, что она пройдет продуктивно".

Татьяна Ковалева