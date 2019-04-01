Елена Тарасова получила диплом всероссийского конкурса врачей

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Главная медицинская сестра Тюменского областного противотуберкулезного диспансера Елена Тарасова стала обладателем диплома Всероссийского конкурса врачей-2018, в номинации "За верность профессии".

Как сообщает Министерство здравоохранения РФ, церемония награждения победителей и призеров конкурса прошла в Москве 8 апреля. В каждой из номинаций, а их около 40, были отмечены три победителя, которые успешно прошли все этапы конкурса и были выбраны лучшими за 2018 год. Дипломы победителям вручали заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой и главные внештатные специалисты Минздрава России.

Главная медицинская сестра областного противотуберкулезного диспансера Елена Тарасова в 1991 году окончила тобольское медицинское училище имени В. Солдатова. Трудовую деятельность начала с должности процедурной медицинской сестры. Профессиональную карьеру посвятила фтизиатрии и 13 лет является организатором сестринского дела противотуберкулезного диспансера. На протяжении семи лет возглавляет специализированную секцию по фтизиатрии ТРОО "Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация".

"Елена Тарасова является высококлассным специалистом и лидером в области фтизиатрического профиля медицинских сестер региона, часто выступает в роли докладчика на мероприятиях регионального, российского и международного уровнях", - отметила главный врач областного противотуберкулезного диспансера Наталья Пирогова.