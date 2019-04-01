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Юные тюменцы встретятся с призером Олимпийских игр Ольгой Мельник

Общество, 20:10 10 апреля 2019

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Воспитанники дома социальной реабилитации семей и детей "Борки", филиала регионального Центра "Семья", встретятся с известной российской биатлонисткой, серебряным призером Олимпийских игр, Заслуженным мастером спорта по биатлону Ольгой Мельник. Мероприятие состоится 11 апреля, сообщили в пресс-службе ОСШОР Л.Н. Носковой.

Ольга Мельник родилась в городе Советский. В 1996-1997 годах становилась призером чемпионатов мира по биатлону. В 1998 году стала серебряным призером Олимпийских игр в эстафете в японском городе Нагано. В настоящее время живет в Тюмени и тренирует воспитанников ОСШОР Луизы Носковой.

Юные тюменцы в возрасте от 8 до 17 лет выйдут на зарядку со звездой спорта, поучаствуют в автограф-сессии, а также смогут пообщаться со спортсменкой и задать ей интересующие вопросы. Кроме того, ребята получат уникальную возможность сфотографироваться на память с биатлонисткой и олимпийским факелом.

Организаторы мероприятия ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой, Олимпийской совет Тюменской области и партнер ПАО "Фортум" передадут дому социальной реабилитации брендированный спортивный инвентарь, благодаря которому воспитанники смогут заниматься физкультурой и спортом, добиваться результатов, вести здоровый образ жизни.

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# биатлон , дети-сироты , спорт , спортсмены

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