В Тюмени обсудят модели ценообразования на природные ресурсы

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Экономическую модель ценообразования на природные ресурсы обсудят участники Национального лесного форума, который 11-12 апреля пройдет в Тюмени. Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Эта тема звучит постоянно и требует изучения на месте, - пояснил он. - Мы планируем поговорить о том, "сколько стоит лес"? То есть обсудим экономическую модель ценообразования на природные ресурсы. Мы видим, что есть модели, которые у нас абсолютно не работают. И наш очень важный ресурс - древесина –просто гниет на местах. Как пример, лес, который остается после прокладки линейных объектов. Что делать с таким лесом? На сегодняшний день реализуется только одна треть его. Но это же наш ресурс, и мы должны понять, как так сделать, чтобы, если уж требуется вырубить лес для прокладки каких-то там коммуникаций, он же должен принести пользу государству".

Тема эффективного использования леса, по словам Николая Николаева, настолько широкая, что те пять дискуссионных площадок, которые работали на первом лесном форуме в 2018 году, все эти темы не охватили.

"Мы идем дальше, - заявил он. - В этом году мы взяли новые темы, чтобы отработать их на региональном уровне, и понять, что происходит в отрасли и выйти с теми предложениями по изменению законодательства".

Борис Олейник