На форуме в Тюмени бизнес встроят в природоохранные проекты

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На лесном форуме в Тюмени обсудят идею расширения законодательства о государственно-частном партнерстве (ГЧП) на природоохранные проекты. Возможности бизнеса в этой сфере колоссальны. Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" в преддверии национального лесного форума, который 12-13 апреля пройдет в Тюмени, заявил один из его инициаторов и организаторов председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Государство и бизнес, по его убеждению, могут сотрудничать в обустройстве особо охраняемых природных территорий, национальных парков и городских лесов, лесовосстановлении.

"У нас в последнее время говорится достаточно много о развитии государственно-частного партнерства, но почему- на практике это не летает, - считает Николай Николаев. - И речь идет не только о древесине. Государственно-частное партнерство может быть актуально и в решение вопросов лесовосстановления, охотничьего дела, благоустройства наших национальных парков, особо охраняемых природных территорий. Здесь очень много аспектов и мы видим, что государство выделяет огромные средства, но их явно недостаточно, и здесь очень важно разработать и понять каким образом может взаимодействовать государство и бизнес. Более того, такие примеры есть в разных регионах. Нам нужно, конечно, это изучить и постараться лучше такие практики тиражировать".

Национальный лесной форум организуется под эгидой Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. Главная цель форума – повысить эффективность использования лесов как национального богатства России на благо страны и граждан.

Первый "Национальный лесной форум" прошел в России в 2018 году. Он проходил под эгидой Госдумы при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства РФ и министерства сельского хозяйства РФ. Форум состоялся в пяти Федеральных округах страны: в Ижевске, Ханты-Мансийске, Хабаровске, Барнауле и Петрозаводске.

Национальный лесной форум в 2019 году пройдет в пяти Федеральных округах России. Очередные его этапы состоятся в Тюмени 11-12 апреля, в Перми (22-23 апреля), в Якутске (2-3 июня), в Сыктывкаре (4-5 июля), в Красноярске (2-3 сентября). Также, как сообщают организаторы, будет проведена работа отдельных его площадок в рамках Красноярского экономического форума (28-20 марта) и III Международного конгресса "Greentech" в Тамбове (25-26 марта). Подведение итогов состоится в Москве 13 сентября 2019 года.

Борис Олейник