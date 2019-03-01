В Тюмени на лесном форуме обсудят развитие биржевой продажи древесины

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Одним из путей развития цивилизованной торговли таким важным ресурсом как лес, может стать биржевая продажа древесины.

"Нам нужно очень серьезно заняться развитием биржевой торговли в лесной промышленности, - заявил в интервью корреспонденту "Тюменской линии" председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. - Может быть, даже обязать определенные объемы леса направлять на биржу. И, безусловно, как мне кажется, вся древесина, которая заготавливается государственными учреждениями, должна реализовываться только через биржу. Чтобы это было абсолютно прозрачно, чтобы было понятно ценообразование и чтобы государство получало достойные деньги за свой ресурс".

Сегодня в России успешно работает международная Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа. С ней уже подписали соглашения 16 лесодобывающих регионов страны. В том числе - Иркутская и Новгородская области, Пермский и Алтайский края, республики Карелия и Башкортостан.

В 2018 году через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу реализовано 19,97 млн тонн нефтепродуктов, 15,13 млрд куб. м природного газа, более 1,388 млн куб. м лесоматериалов.

Сегодня в Российской Федерации применяется достаточное количество законодательных запретов и ограничений, которые имеют экологическую направленность и обеспечивают сохранение малонарушенных лесов (МЛТ). Например, площадь защитных лесов РФ составляет 283 млн га, то есть четверть всего лесного покрова России. Во всем мире защитные леса в среднем составляют до 10%. Площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) только федерального значения, в основном покрытых лесами, составляет 27 млн га. В Стратегии развития ООПТ предполагается создание еще 24 ООПТ, и увеличить общую площадь на 5 млн га. При имеющихся этих системных ограничениях дополнительные требования от добровольных систем сертификации являются избыточными.

Кроме того, есть еще два момента, свидетельствующие о том, что в основе требований в отношении МЛТ лежит не забота о лесе, а недобросовестная конкуренция и попытка "поставить на место" российских лесопользователей, которые получают международные лесные сертификаты. Первое, что надо отметить, это то, что дополнительные требования от международных организаций основываются на Атласе малонарушенных лесных территорий России, выпущенном еще 2003 году в Вашингтоне издательством World Resources Institute, без участия российских органов власти, ответственных за лесное хозяйство. А второе, и может быть более важное, это то, что полное неучастие и отсутствие ухода за лесами приводит к различным неблагоприятным последствиям - в лесах накапливается спелая перестроенная древесина, повышается пожарная опасность этих территорий, в этих лесах возникают вспышки

"Реализация этих требований может привести к тому, что из оборота будет выведено до 50, а иногда и до 80% тех площадей, на которых работают предприятия, и за аренду которых платят немалые деньги государству, - отметил Николай Николаев. - Наличие национальной системы сертификации даст возможность нашим промышленникам и арендаторам подтверждать свою правоту, даже если будут какие-то неадекватные действия со стороны наших международных партнеров. Это исключительно важный вопрос не только с точки зрения сохранения наших лесов, но и с точки зрения защиты нашей огромной лесной отрасли. Не надо забывать, что в целом в ней работает около 1,5 млн человек. И представьте, если вдруг в соответствии с какими-то политическими воззрениями у нас возьмут и отзовут эти лесные сертификаты. У нас сейчас лесной сертификацией охвачено более 20% всех лесных территорий, которые отданы в аренду в соответствии с российским законодательством".

Напомним, что Национальный лесной форум в 2019 году пройдет в пяти Федеральных округах России. Очередные его этапы состоятся в Тюмени (11-12 апреля), Перми (22–23 апреля), Якутске (2–3 июня), Сыктывкаре (4–5 июля), Красноярске (2–3 сентября), а также будет проведена работа отдельных его площадок в рамках Красноярского экономического форума (28–30 марта). Подведение итогов состоится в Москве 13 сентября 2019 года.

Борис Олейник