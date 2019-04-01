Национальный лесной форум в Тюмени обозначит проблемы незаконной заготовки древесины

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Механизм продажи древесины должен быть абсолютно прозрачным, обеспечивающим подтверждение законности происхождения каждого бревна. Такую позицию в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" накануне второго национального лесного форума, который пройдет 11-12 апреля в Тюмени, определил один из его организаторов, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Проблема незаконной заготовки древесины в российских лесах, по его словам, была предметом дискуссии и на первом форуме в 2018 году. Не обойдут ее вниманием и участники второго форума. "Проблема, на мой взгляд, заключается в дефиците открытости и публичности информации о наших лесах и тех решениях, которые принимаются, - отметил Николай Николаев. - Мы уже сделали определенные шаги, и год назад я вносил соответствующую поправку и она была принята – сейчас все регионы обязаны публиковать информацию обо всех лесных участках в открытом доступе. Это предмет нашего такого парламентского контроля. Но этого мало. Нам нужно обеспечить прозрачность не просто информации о лесных участках, нам нужно обеспечить прозрачность информации о самом ресурсе, чтобы у нас можно было, грубо говоря, идентифицировать каждое бревнышко – откуда оно. Очень серьезную роль здесь играет абсолютная закрытость и отсутствие публичной информации о документах при транспортировке леса и продуктов его переработки. До сих пор любой желающий может поставить печать какого-нибудь ООО и написать, что он везет лес из такого-то региона. И все – и никакой инспектор не может проверить это по дороге. И в результате, таким образом обеспечивается легализация абсолютно незаконной древесины. Поэтому нам нужно обеспечить, чтобы весь путь самого ресурса был прозрачным".

Николай Николаев привел в пример Иркутскую область, которая неоднократно заявляла о создании системы защиты от незаконной заготовки древесины, о том, что регион является первопроходцем в вопросах маркировки древесины, в вопросах контроля. А на самом деле около 60% всей незаконной древесины, добываемой в России, происхождением из Иркутской области. Таким бутафорским попыткам создания системы контроля за вырубкой леса нужно противопоставить четкие механизмы продажи древесины.

"Если этот механизм будет прозрачным, если он будет подразумевать обязательное подтверждение законности происхождения древесины, мы сумеем решить эту проблему", - уверен Николай Николаев.

Борис Олейник