Эксперты Национального лесного форума оценили лесопарк "Гилевская роща" в Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Городской лесопарк "Гилевская роща" получил высокую оценку экспертов регионального этапа Национального лесного форума, который проходит в Тюмени 11 и 12 апреля.

Побывав на экскурсии в "Гилевской роще", участники форума подробно познакомились с историей парка и инфраструктурой, позволяющей тюменцам и гостям столицы Западной Сибири, не выезжая за город, отдохнуть в лесу и насладиться общением с природой.

"Лесопарк "Гилевская роща", площадь которого составляет почти 80 гектаров, входит в состав городских лесов Тюмени. Вход в парк - бесплатный. К услугам посетителей - три парковки. Рядом есть остановка общественного транспорта. Кроме того, парк связан с городом системой пешеходных и велосипедных дорожек. На территории парка находятся восемь спортивных объектов, в том числе тренажерный и турниковый комплексы, волейбольная и баскетбольная площадки, два футбольных поля, хоккейный и теннисный корты", - рассказал директор МКУ "ЛесПаркХоз" Сергей Нефёдов.

Для физкультурников есть две модульных раздевалки на 40 мест каждая. Пользование спортивной инфраструктурой - бесплатное, с посетителями работают спорторганизаторы.

По парку проложены по 6 км пешеходных и велосипедных дорожек с твердым покрытием. В распоряжении гостей - 33 бесплатных мангальных комплекса с уютными беседками на живописных берегах ручья Ключи, через который переброшены два пешеходных моста. Есть здесь и озеро, на котором в теплое время года уютно чувствуют себя дикие утки. В лесу тюменцы могут пообщаться с дружелюбными белками и полюбоваться редкими растениями.

Для обеспечения безопасности посетителей, профилактики пожаров и пресечения случаев вандализма парк оснащен системой видеонаблюдения, включающей 205 видеокамер. Она подключена к действующему в Тюмени аппаратно-программному комплексу "Безопасный город". Кроме того, территорию парка патрулируют наряды полиции, частная охрана и казачья народная дружина. Они строго следят за порядком. С 2004 года в "Гилевской роще" не было ни одного пожара.

Парк ежегодно становится площадкой для проведения праздников и массовых мероприятий, рассказал гостям Сергей Нефёдов. Но даже в обычный будний день, в рабочее время в "Гилевской роще" много посетителей, отметили участники Национального лесного форума. Парк пользуется огромной популярностью у горожан.

"Бесплатные места для отдыха горожан оборудованы не только в "Гилевской роще", но и в других городских лесах Тюмени. Их адреса размещены на сайте городской администрации. У тюменцев есть выбор", - отметил руководитель МКУ "ЛесПаркХоз".

Опыт Тюмени по использованию городских лесов для отдыха и создания комфортной среды для жизни необходимо тиражировать и использовать по всей России, считает участник Национального лесного форума, доктор биологических наук, директор Института естествознания Тамбовского госуниверситета Алексей Емельянов. "Гилевская роща" - замечательный парк, сказал эксперт.

"В большинстве населенных пунктов нашей страны не выполняется норматив по площади зеленых насаждений на одного жителя. Хотя вокруг почти каждого российского города есть лес, рекреационная составляющая городской среды обеспечена не в полной мере. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что городские леса остаются без надзора и благоустройства. Это наносит ущерб и людям, и природе. В Тюмени мы увидели, что политика, направленная на создание комфортной городской среды, приносит позитивные результаты. У тюменцев есть возможность отдохнуть на природе, не нанося урона окружающей среде", - подчеркнул Андрей Емельянов.

Достаточно посмотреть на образцово-показательную "Гилевскую рощу" и отдыхающих в ней людей, чтобы убедиться, что в Тюменской области национальные проекты "Экология" и "Жилье и городская среда" смыкаются и реализуются комплексно, добавил эксперт.

"Повышение эффективности использования природных богатств и сохранение природного потенциала для будущих поколений стали одной из ключевых тем в последнем послании президента Федеральному Собранию. Это касается и сохранения особо охраняемых природных территорий, и создания отечественного бренда "зеленой" продукции, и развития экологического туризма. Эти вопросы необходимо решать в комплексе, учитывая и интересы местных жителей", - подчеркнул председатель оргкомитета Национального лесного форума, глава комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Первый день работы Национального лесного форума в Тюмени завершился экскурсией по городу и презентацией туристического потенциала Тюменской области. Особое внимание было уделено экологическому туризму. В регионе, около 70% территории которого занимают леса, есть прекрасные возможности для отдыха на природе.

Напомним, Национальный лесной форум проходит под эгидой Государственной думы РФ при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. Его следующие этапы состоятся с 22 по 23 апреля в Перми, со 2 по 3 июня - в Якутске, с 4 по 5 июля - в Сыктывкаре, со 2 по 3 сентября - в Красноярске. Завершится форум в Москве 13 сентября.

Евгений Бабенко