Тюменские гимназисты узнали об особенностях мусоросортировки

| Фото: ООО "ТЭО" | Фото: ООО "ТЭО"

Учащиеся 4 класса "Гимназии российской культуры" посетили тюменский мусоросортировочный комплекс, сообщает пресс-служба ООО "ТЭО".

Во время визита они познакомились с работой одного из самых крупных в России предприятий по сортировке твердых коммунальных отходов, мощностью 90 тонн ТКО в час.

Школьную делегацию встретил начальник цеха МСЗ Виктор Загидулин. Перед экскурсией по предприятию гостям показали фильм о работе завода и провели инструктаж по технике безопасности.

Школьникам рассказали о технологическом процессе завода, познакомили с работой сотрудников контрольно-пропускного пункта, осмотрели зоны разгрузки ТКО и накопления вторсырья, а также дети получили ответы на вопросы.

В частности, ребят интересовало сколько времени длится полный цикл сортировки мусора, куда отправляется сырье после обработки на предприятии, какой средний вес одной сформированной кипы, сколько видов сырья на заводе отсортировывают, что происходит с пищевыми отходами, каковы дальнейшие планы развития предприятия и многие другие.

По итогам визита на завод школьники подготовят экологический проект.