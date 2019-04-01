Жизнь дороже всего: тюменским родителям напомнили о безопасности детей

| Фото: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области | Фото: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области

С началом весенне-летнего сезона в Тюмени вновь регистрируются случаи гибели детей при выпадении из окон. Зачастую малыши самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки мебель. Большинство трагических случаев происходит из-за недостатка контроля взрослых за детьми, рассеянности родных, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов, неправильной расстановки мебели и наличия москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

Как отметила в интервью ИА "Тюменская линия" заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области Гульнара Байматова, именно родители ответственны за безопасность своих детей.

"Наша задача – достучаться до взрослых, напомнить им о безопасности детей. Сегодня есть все возможности, чтобы обезопасить малышей от трагических ситуаций. Рынок предлагает множество товаров, это и блокираторы на окна, и специальные замки, заглушки на розетки и много другое. Ребенок требует большого внимания и ответственности взрослого", - подчеркнула Гульнара Байматова.

К профилактической работе с родителями подключаются различные ведомства. Работу ведут в садиках и школах, специальные памятки для родителей размещаются в интернете, в том числе, в социальных сетях. Совместно с управляющими компаниями специалисты проводят поквартирный обход граждан, проводят беседы со взрослыми, напоминая о безопасности.

В 2019 году в Тюмени уже произошел один случай падения малыша из окна четвертого этажа дома на ул. Муравленко. Четырехлетний мальчик забрался на подоконник по дивану, который стоял у окна, сам открыл створку и выпал. Его мама со своей знакомой и еще одним ребенком в этот момент находились в соседней комнате.

"Все подобные случаи в Тюмени в 2018 году произошли в благополучных семьях. Чаще всего родители просто отвлекались или находились в другой комнате. Взрослым стоит задуматься о безопасности детей, ограничить открывание окон, отодвинуть расположенную рядом мебель. С ребятами постарше нужно провести профилактические беседы об опасности нахождения на балконах и подоконниках. К каждой семье специалиста не приставишь, поэтому взрослым нужно помнить и соблюдать элементарные правила безопасности", - добавила Гульнара Байматова.

Напомним, в 2018 году в Тюмени из окон и с балконов многоэтажек выпали 11 малышей, шесть из них от полученных травм скончались. В 2017 году таких трагедий было всего три.

Любовь Голышева