Опорные университеты России запустили сетевое издание

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Первый сетевой проект 33 опорных вузов России –"Информационный бюллетень" был представлен на Московском международном салоне образования 10 апреля, сообщает пресс-служба ТИУ.

В издании представлена актуальная информация о работе опорных вузов в регионах, о наиболее заметных образовательных, научных, социокультурных проектах, о значимых событиях в университетах.

Информационный бюллетень стал первым сетевым проектом и результатом январских обсуждений проектных команд опорных вузов. На 24 полосах издания собрана актуальная информация о наиболее заметных достижениях опорных вузов в самых разных сферах. В издании представлено шесть рубрик: "Образование", "Наука", "Социальная жизнь", "Культура", "Спорт", "Проекты АНО "Россия – страна возможностей"".

Тюменский индустриальный разместился на 8, 20 и 21 страницах первого выпуска сетевого издания. Планируется сделать бюллетень ежеквартальным.