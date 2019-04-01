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Опорные университеты России запустили сетевое издание

Общество, 17:42 11 апреля 2019

ТИУ | Фото: ТИУ

Первый сетевой проект 33 опорных вузов России –"Информационный бюллетень" был представлен на Московском международном салоне образования 10 апреля, сообщает пресс-служба ТИУ.

В издании представлена актуальная информация о работе опорных вузов в регионах, о наиболее заметных образовательных, научных, социокультурных проектах, о значимых событиях в университетах.

Информационный бюллетень стал первым сетевым проектом и результатом январских обсуждений проектных команд опорных вузов. На 24 полосах издания собрана актуальная информация о наиболее заметных достижениях опорных вузов в самых разных сферах. В издании представлено шесть рубрик: "Образование", "Наука", "Социальная жизнь", "Культура", "Спорт", "Проекты АНО "Россия – страна возможностей"".

Тюменский индустриальный разместился на 8, 20 и 21 страницах первого выпуска сетевого издания. Планируется сделать бюллетень ежеквартальным.

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# информационный бюллетень , опорные вузы , ТИУ

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