Футбольный клуб "Тюмень" сыграет против курского "Авангарда"

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Футбольный клуб "Тюмень" сыграет дома против курского "Авангарда" в очередном туре Олимп-Первенства по футболу среди команд клубов ФНЛ 13 апреля, сообщает пресс-служба клуба.

Гости по итогам прошлого сезона едва не стали участником еврокубков

– вышли в финал Кубка России, где уступили "Тосно" (1:2). Ровно через

месяц победители заявили о расформировании.

В нынешнем сезоне "Авангард" по потерянным очкам занимает четвертое

место. При этом на выезде выступает неубедительно – последний раз

побеждал в сентябре.

В составе курян выступает только один легионер – заигранный за

молодежную сборную Украины Виталий Федотов. Впрочем, на поле "Геолога"

он не появится из-за дисквалификации. Не будет в составе "Авангарда" и

бывшего футболиста сборной России Максима Григорьева, которому недавно

сделали операцию.

В свою очередь "Тюмень" огорчает соперниками голами в пяти матчах

подряд и намерена порадовать болельщиков хорошей игрой и победой над

сильным соперником.

Матч 13 апреля начнется в 15 часов. Перед ним на втором этаже стадиона

"Геолог" (ул. Коммуны, 22/1) состоится автограф-сессия с футболистами

сибирского коллектива, а после – розыгрыш призов.

Оставить автомобиль болельщики могут на парковке возле набережной,

здания круглой бани, спорткомплекса ТГУ, центра "Панорама" и в районе

остановки "ТВВИКУ".