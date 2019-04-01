Футбольный клуб "Тюмень" сыграет против курского "Авангарда"
Футбольный клуб "Тюмень" сыграет дома против курского "Авангарда" в очередном туре Олимп-Первенства по футболу среди команд клубов ФНЛ 13 апреля, сообщает пресс-служба клуба.
Гости по итогам прошлого сезона едва не стали участником еврокубков
– вышли в финал Кубка России, где уступили "Тосно" (1:2). Ровно через
месяц победители заявили о расформировании.
В нынешнем сезоне "Авангард" по потерянным очкам занимает четвертое
место. При этом на выезде выступает неубедительно – последний раз
побеждал в сентябре.
В составе курян выступает только один легионер – заигранный за
молодежную сборную Украины Виталий Федотов. Впрочем, на поле "Геолога"
он не появится из-за дисквалификации. Не будет в составе "Авангарда" и
бывшего футболиста сборной России Максима Григорьева, которому недавно
сделали операцию.
В свою очередь "Тюмень" огорчает соперниками голами в пяти матчах
подряд и намерена порадовать болельщиков хорошей игрой и победой над
сильным соперником.
Матч 13 апреля начнется в 15 часов. Перед ним на втором этаже стадиона
"Геолог" (ул. Коммуны, 22/1) состоится автограф-сессия с футболистами
сибирского коллектива, а после – розыгрыш призов.
Оставить автомобиль болельщики могут на парковке возле набережной,
здания круглой бани, спорткомплекса ТГУ, центра "Панорама" и в районе
остановки "ТВВИКУ".