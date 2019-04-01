Артур Ольховский: поисковики - это новое поколение хранителей достоверной информации о войне

| Фото: Областной поисковый центр во ВКонтакте | Фото: Областной поисковый центр во ВКонтакте

Поисковики - это новое поколение хранителей достоверной, фактической информации о Великой Отечественной войне после ветеранов. Об этом заявил руководитель Областного поискового центра Артур Ольховский на пресс-конференции 11 апреля.

"Когда речь заходит о поисковиках, большинство сразу представляют себе человека с лопатой. Это неправильный стереотип. В ходе экспедиций мы ощущаем историю через усталость до боли в теле, тратим часы на расшифровку вкладышей из смертных медальонов, месяцы - на поиски информации по обрывкам сведений, годы - на поиск родственников найденных бойцов, и ни один экскурсовод ни в одном музее не расскажет о прострелянном котелке столько, сколько тот, кто его нашел. Так рождается отношение, мы одинаково понимаем, что небо – голубое, трава – зеленая, а солдаты погибли за Родину. Это знание нас объединяет, и его мы передаем, это увековечивание памяти павших", - рассказал Артур Ольховский.

У регионального поискового движения семь основных направлений работы, в каждом есть большие долговременные проекты. Получив 8 апреля грант в конкурсе "Родные города", тюменские поисковики смогут реализовать в 2019 новый проект "Чтобы помнили!". Как пояснил руководитель движения, после приобретения планетарного сканера они приступят к созданию базы данных на основе призывных записей от военкоматов региона времен Второй мировой войны.

По его словам, выясняя судьбу погибших или пропавших без вести родственников, большинство людей знают о них крайне мало. Доступ к первичным документам комиссариатов в таких случаях может сыграть решающую роль. В будущем, когда данные с бумажных носителей переведут в электронный вид, тюменские поисковики планируют объединить информацию с известными сайтами "Подвиг народа" и "Память народа".

"Пока сложно сказать, насколько он будет общедоступным, существуют правовые, технологические моменты, но мы будем пробовать соединять эти новые данные с существующими большими базами, нашей книгой памяти, нашим порталом "Стена памяти", - резюмировал Артур Ольховский.

Ирина Кургузова