Законодатели дум Тюменской области, Югры и Ямала подвели итоги работы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работа Совета законодателей трех дум - это пример взаимного доброжелательного сотрудничества Тюменской области, Югры и Ямала.

Такое мнение высказал председатель регионального парламента Тюменской области Сергей Корепанов по итогам юбилейного двадцатого заседания Совета законодателей трех дум, которое состоялось в Тюмени 11 апреля.

"Подобные мероприятия - это не только обмен опытом и получение информации, но и выработка общих путей решения актуальных проблем, выяснение позиций друг друга по проектам федеральных законов и законодательным инициативам. Решения принимаются при абсолютном согласии всех законодательных органов, что говорит о взаимном доброжелательном сотрудничестве трех субъектов", - отметил он.

Председатель Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин отметил, что Совет законодателей позволяет посмотреть со стороны и сверить себя с другими субъектами.

"Мы равняемся друг на друга, и считаю абсолютно правильным понимать, на каком уровне идет законотворчество в каждом из субъектов. Мы позитивно и доброжелательно выслушиваем, рассматриваем и обсуждаем темы, важные для всех трех регионов", - сказал он.

Одним из ключевых вопросов на заседании стало 25-летие образования законодательных органов власти в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Председатель югорской думы Борис Хохряков, подводя итоги, отметил, что за 25 лет с момента создания трех парламентов между регионами выстроены добрые, соседские, конструктивные отношения. И если депутаты первых созывов заполняли правовой вакуум, принимая основополагающие законы о гербе, уставе, губернаторах, о счетных палатах и бюджетах, то сейчас идет оттачивание этих законов, все они направлены на улучшение качества жизни людей.

"Решения, которые принимают на Совете законодателей, идут на благо развития регионов. Конструктивное взаимодействие губернаторов Тюменской области, Югры и Ямала и трех дум дают положительный результат. Вопросы, которые рассматривают сегодня, касаются демографии, поддержки семей, сохранения жизни населения. И позиции трех дум в этом плане совпадают", - прокомментировал Борис Хохряков.

В 2019 году в своем послании президент Владимир Путин сделал акцент на поддержку семей. Глава государства отметил необходимость снижения ипотечных ставок, поощрения рождаемости, особое внимание уделил многодетным семьям.

Сергей Корепанов, говоря о мерах поддержки многодетных в регионе, упомянул о выделении земельных участков. Так, за последние семь лет земельные участки получили 7,5 тыс. семей Тюменской области.

Борис Хохряков рассказал о том, что в Югре многодетная семья вместо земли может получить жилье. Благодаря социальной поддержке число многодетных семей в округе ежегодно увеличивается на 10-12%.

Сергей Ямкин в докладе упомянул о размере регионального материнского капитала. На Ямале он составляет 350 тыс. рублей.

На заседании депутаты обсудили и развитие взаимного туризма трех субъектов. Главная цель будущего проекта, который поддержали все территории, – дать возможность ребятам из многодетных малообеспеченных семей путешествовать по родному краю.

"Президент России Владимир Путин начал свое послание с темы многодетных семей. Мы должны поддержать их не только материально, но и духовно. Возможно, это повлияет на их дальнейшую судьбу", - отметил первый вице-спикер Тюменского регионального парламента, руководитель депутатской фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов.

12 апреля представители законодательных собраний примут участие в торжественной части заседания Тюменской облдумы, посвященной 25-летию со дня образования регионального парламента.

Любовь Голышева