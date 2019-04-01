  • 11 апреля 201911.04.2019четверг
  • USD64,7373
    EUR72,9460
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер юго-западный

Технологии МегаФона помогут российским хирургам спасать жизни

Общество, 19:10 11 апреля 2019

МегаФон | Фото: МегаФон

Общество эндоскопических хирургов России им. академика В. Д. Федорова (РОЭХ) и МегаФон подписали соглашение, в рамках которого оператор связи предоставляет в распоряжение лучших российских врачей телемедицинскую платформу, позволяющую повысить безопасность при проведении сложных хирургических операций в экстренных и плановых ситуациях. Это решение может работать и на территории Тюменской области.

Телемедицинская платформа МегаФон – облачный сервис, позволяющий медицинским учреждениям проводить удаленные консультации по вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, обеспечивает удаленный контроль состояния здоровья пациентов.

Члены Общества эндоскопических хирургов России получают доступ ко всему функционалу Телемедицинской платформы, что позволяет в любое время, как в операционной, так из любой точки мира контролировать ход операции и получать видео операционного поля.

Своевременная помощь эксперта в таких ситуациях помогает оперирующему хирургу принять правильное решение, ведь к платформе подключается размещенный в операционной телемедицинский комплекс, к которому можно подключить лапароскоп, рентген-установку и другое медицинское оборудование. В случае сложной ситуации платформа позволяет получить помощь экспертного сообщества прямо в ходе хирургического вмешательства.

Платформа адаптирована для работы со всеми официальными сетевыми ресурсами Министерства здравоохранения, что позволяет использовать ее в любом стационаре, как районной больнице, так и Национальном медицинским исследовательским центре.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МегаФон , медицины

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:10 11.04.2019Технологии МегаФона помогут российским хирургам спасать жизни
19:01 11.04.2019Эксперты Национального лесного форума оценили лесопарк "Гилевская роща" в Тюмени
18:59 11.04.2019Тюменские студенты стали призерами международной конференции I-Customs
18:48 11.04.2019Идеи тюменской молодежи получат финансовую поддержку