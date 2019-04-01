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Тюменская база отдыха выплатила моральный ущерб клиенту после ареста счетов

Происшествия, 15:44 12 апреля 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Тюменская организация выплатила задолженность после ареста счетов, сообщает УФССП России по Тюменской области.

На базе отдыха в результате падения дерева на беседку, пострадал мужчина. Он получил перелом поясничных позвонков, причинивших вред здоровью средней тяжести.

Сотрудники базы отдыха, зная о предстоящем сильном ухудшении погодных условий, отдыхающих об этом не предупредили. Более того, продолжали далее принимать их и взимать плату за отдых, чем не обеспечили безопасность их пребывания на территории базы.

Суд постановил взыскать с организации 150 тыс. рублей в качестве морального вреда, но сумма не была выплачена.Судебный пристав возбудил исполнительное производство. В качестве обеспечительной меры был наложен арест на счета организации, запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств.

Данных аргументов оказалось достаточно, чтобы моральный вред тюменцу был возмещен.

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# моральный ущерб , судебные приставы

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