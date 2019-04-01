Контртеррористическая операция проходит в Тюмени

фото из архива ИА "Тюменская линия" фото из архива ИА "Тюменская линия"

Информация о нахождении в одном из частных домов Тюмени вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ, планировавших совершение террористического акта в местах массового пребывания людей, была получена РУФСБ России по Тюменской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 12 апреля.

Для недопущения совершения террористического акта и для обеспечения безопасности граждан начальник РУФСБ России по Тюменской области принял решение о проведении контртеррористической операции, сообщили в оперативном штабе.

В соответствии с федеральным законом "О противодействии терроризму" с 21 часа 56 минут 12 апреля местного времени принято решение о проведении контртеррористической операции, в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени Тюменской области вводится правовой режим контртеррористической операции.

Руководство контртеррористической операцией возложено на начальника РУФСБ России по Тюменской области. Оперативным штабом осуществляются мероприятия по пресечению террористического акта. На территории, в пределах которой введен правовой режим контртеррористической операции, допускается применение специальных мер и временных ограничений.

В частности предусмотрены: проверка удостоверяющих личность документов, в случае отсутствия документов – доставление лиц в органы внутренних дел для установления личности, удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств, усиление охраны общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других терактов.

Допускается использование принадлежащих организациям транспортных средств, а в неотложных случаях – транспортных средств физических лиц для доставления пострадавших в лечебные учреждения, а также для преследования подозреваемых в совершении теракта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей, приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества, приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи, временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений, введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других карантинных мероприятий, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах.

Лица, проводящих КТО, имеют право на беспрепятственное проникновение в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств.

Может быть введено ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Оперативный штаб в Тюменской области обращается к жителям Тюмени с просьбой с пониманием отнестись к введению правового режима контртеррористической операции.

Соб. инф.