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Бандиты, связанные с ИГИЛ, нейтрализованы в Тюмени

Происшествия, 02:16 13 апреля 2019

Фото предоставлено пресс-службой РУ ФСБ по Тюменской области

Бандиты, связанные с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России), нейтрализованы в результате контртеррористической операции в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий РУ ФСБ России по Тюменской области была получена информация о нахождении в одном из частных домов в Тюмени двух вооруженных лиц - сторонников международной террористической организации ИГИЛ, вынашивающих намерения совершить террористические акты.

Руководителем оперативного штаба в Тюменской области – начальником РУ ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на территории района Тюмени.

На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. На месте происшествия осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Фото предоставлено пресс-службой РУ ФСБ по Тюменской области Фото предоставлено пресс-службой РУ ФСБ по Тюменской области Фото предоставлено пресс-службой РУ ФСБ по Тюменской области ﻿

Соб. инф.

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# Национальный антитеррористический комитет , РУФСБ России по Тюменской области

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