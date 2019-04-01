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Контртеррористическая операция успешно завершена в Тюмени

Происшествия, 07:54 13 апреля 2019

Фото www.2nsp.ru

Контртеррористическая операция в Тюмени завершена. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

На основании федерального закона "О противодействии терроризму" с 6 часов 23 минут 13 апреля 2019 года вводившийся в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Тюмени правовой режим контртеррористической операции отменен. С этого же времени снимаются специальные меры и временные ограничения, введенные на период проведения контртеррористической операции.

Напомним, режим контртеррористической операции был введен с 21 часа 56 минут 12 апреля. В результате операции были нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление бандиты, связанные с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

Проведение дальнейших мероприятий по пресечению возможных террористических актов будет осуществляться в рамках деятельности антитеррористической комиссии Тюменской области.

Соб. инф.

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# антитеррор , РУФСБ России по Тюменской области

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